Senini tundus, et nii Valga kui Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemine on kindel. Nüüd ütlesid nii maaeluminister Tarmo Tamm kui ka mõlema haigla nõukogu esimees Mart Einasto, et osakondadel on võimalik jätkata, kui leitakse lisaraha.