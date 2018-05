Lätlased tähistavad valge laudlina päeva

«Reedel möödub 27 aastat sellest, kui meie ülemnõukogu võttis vastu iseseisvusdeklaratsiooni,» selgitas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija reporter Inga Karpova. «See on meil riigipüha, mida on hakatud kutsuma ka valge laudlina päevaks.»

Karpova sõnul on sel päeval tavaks koguneda pidutsema valge linaga kaetud laua ümber. «Ükslõik, mis seal laual veel on – peamine on laudlina.»