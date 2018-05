Siilist võtab osa üle 1800 naiskodukaitsja

Naiskodukaitsjad on ka varasemalt osalenud kõikidel kaitseväe ja Kaitseliidu suurõppustel, kuid nii suur koosseis on esmakordne, kuna kogu liikmeskonda pole eelnevalt õppusele kutsutud.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on Siil selle aasta olulisemaid ettevõtmisi kogu Kaitseliidus. "On väga oluline, et ka võimalikult suur hulk Naiskodukaitse liikmetest osaleksid õppusel. Nõnda näitame, et me pole organisatsioon paberil, vaid reaalne jõud, kes tõesti tuleb vajadusel välja," ütles Tooming.