Ohu tõttu kõrvaldati müügilt mängulennuk, ujumiskomplekt ja lauaküünal

Tarbijakaitseamet on viimaste kuude jooksul Eesti kauplustest leidnud ohtlikke tooteid. Nende seas on lastele mõeldud mängulennuk, merineitsi ujumiskomplekt ning lauaküünal Patina. Kuivõrd sama mängulennuk on juba varem müügilt kõrvaldatud, aga jõudnud uuesti müüki, tuleb toode saata hävitamisele.