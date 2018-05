Päästeamet kontrollib taas kortermajade tuleohutust

„Meie statistikast on näha, et kuigi tulekahjusid esineb üldiselt järjest vähem, on kasvamas just koduste põlengute arv,“ sõnab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Hoonetulekahjude koguarv on tänavu suurenenud 11 tulekahju võrra võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. 2018. aasta esimese kolme kuuga põles 196 kodu, mida on 9 kodu võrra rohkem kui 2017. aasta samal perioodil. „Kõige suuremaks murekohaks ning tulekahju tekkepõhjusteks on eelkõige küttekolded ning elektriseadmed. Kortermajade puhul võib saada ühes korteris peidus olev oht lõpuks saatuslikuks kogu majale,“ lisab Tähe.