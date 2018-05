„Tahtsime väga kolme punkti ja passisime oma võimalusi, nagu näha, neid mängu jooksul päris palju ka tuli. Realiseerimisega ei saa rahul olla, aga tulemuse ja kolme punktiga oleme kindlasti rahul. Selles liigas on punktid meile tähtsamad kui mängupilt,” ütles Võru meeskonna peatreener Jaanus Vislapuu.

Tema sõnul näitas eilne mäng, et kui isegi mõni mängija puudub, suudetakse meeskondlikult hästi hakkama saada. „Ma arvan, et sel hooajal võikski meil võtmesõnaks olla meeskonnamäng,” lausus Vislapuu.

Juba reedel on võrulastel ees järgmine mäng, seekord võõrsil lähima jälitaja Pärnu JK-ga. „Väga raske mäng kvaliteetse vastasega nende kodus, aga mõtted on ikkagi seal, et kindlasti tahame punkte röövida. Ei tea kui palju, aga igasuguse punktisaagiga tuleb rahul olla,” ütles Vislapuu.