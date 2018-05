Uuring: üle poole tööandjatest ei plaani kuue kuu jooksul palku tõsta

"Samas näitab aga värske uuring, et palgatõusu pidurdumine võib olla kõigest ajutine nähtus, kuna viimase kuue kuu jooksul on paljud organisatsioonid juba põhipalkasid tõstnud. Tõenäoliselt võetakse palkade tõstmise küsimus taas päevakorda sügisel, mil ettevõtted hakkavad valmistuma iga-aastaseks töötasude korrigeerimiseks. Pea iga neljas küsitletud tööandja plaanib aga palgatõusu ka järgmise poole aasta sees," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt pressiteate vahendusel.

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederi sõnul on viimase kuue kuu jooksul on töötajate põhipalkasid tõstnud rohkem organisatsioone kui sügisel seda plaanis. "Oktoobris 2017 kavatses lähima kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid tõsta 44 protsenti uuringus osalenud organisatsioonidest, kuid aprillis küsitlusele vastanud organisatsioonidest olid põhipalkasid viimase kuue kuu jooksul tõstnud rohkem kui pooled. Kuna mõlemale küsitlusele vastasid suures osas samad organisatsioonid, siis võib öelda, et mitmed, kes ei osanud veel sügisel põhipalkade muutust prognoosida, on töötasusid siiski tõstnud," märkis ta.