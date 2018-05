Video: Uljas metsis andis seenelistele etenduse

Nagla lausus, et käis kaaslasega metsas seenel kevadkogritsaid korjamas, kui järsku ilmus nende teele metsisekukk, kes käitus võrdlemisi bravuurikalt, ajades ennast puhevile ja tehes erinevaid häälitsusi.

"Ta hakkas mäe otsast tulema. Kui hakkasin taganema, jooksis mulle järele. Tal oli kindel arusaam, et see on tema mets."