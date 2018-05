Galerii: Sada Rasva-Antsu said prii majutuse

Taagepera metsandiku ja Riidaja kultuurimaja kabelisse paigaldatava 100 pesakasti materjaliga aitas kohalik puidufirma Dammix AS. Taageperasse oli lindudele kodusid püstitama tulnud 38 Ala põhikooli loodushuvilist. Ala kooli seitsmendikud Maarjo Paluste ja Otto Markus Tiirak panustasid kuue linnukodu meisterdamisega.

Varasemalt on nad puidust nikerdanud võinuge ja pannilabidaid. Hetkel käib tööõpetusõpetaja Jaana Veri käe all võtmekappi konstrueerimise keeruline töö. Neljandas klassis alanud puutöö on seni mõlemale noormehele mokkamööda olnud. Mõlemad noogutavad agaralt peaga, kui uurin elektriliste tööriistade olemasolu kohta klassiruumis.