Ameerika jazzlaulja Myrna Clayton tuleb Otepääle esinema

Myrna on laulja, laulukirjutaja, ansamblijuht, flötist ja häälekoolitaja, kelle karjäär sai alguse kirikus lauldes. Talle on suurt mõju avaldanud Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Nancy Wilson ja Natalie Cole. Alabamas sündinud ja Atlantas kasvanud Myrna sai kõrghariduse hoopis majandusalal ning alustas tööalast tegevust edukas turundusfirmas enne kui temast sai elukutseline laulja. America’s Songbird , ameerika laululind Myrna Claytonit armastatakse, sest ta on võluv, suuremeelne, andekas ja loominguline. Myrna saatebändis mängivad Philip Aidar - klaver; Thomas Blalock – bass, Marcus Williams – trummid, Ronald James – saksofon.

“Meil on väga hea meel, et saame Eestis tutvustada Myrna Clayton Experience ning seeläbi jagada ehtsalt ameerikalikku džässi-, popi-, souli-, gospeli-, R&B, bluesi ja kantrimuusikat,“ märkis USA suursaatkonna pressi- ja kultuuriatašee Ed Dunn. „Ootame põnevusega kohtumist Otepää publikuga, et tuua nendeni see suurepärane ja eriline muusika.“