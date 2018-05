Maakler näitab muuseumis oma varandust

Ühest küljest täiendavad näitused toredasti teineteist. Teisalt on Valga maakleri ja äriklubi eestvedaja Hans Heinjärve märginäitus nii eriline, et laste tööd teenimatult märkide varju kipuvad jääma. Küll võib kunstikooli õpilaste töid vaadates tõdeda, et Valgas-Valkas on sirgumas hulk andekaid noori kunstnikke. Kooli direktori Maruta Stabulniece sõnul innustab neid kindlasti ka võimalus näidata oma töid Valga muuseumis. Sedapuhku on väljas 25 õpilase tööd.