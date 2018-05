Ühes üheksakümnendate lõpu ETV väitlussaates küsis mu pealinna kolinud õde Mart Laarilt: «Mida saaksite teha, et mind, endist võrukat, tagasi oma sünnipaika elama meelitada?» Eelnevalt oli poliitiku suust lendu lastud hulk aatelisi inimeste maale meelitamise ideid. Konkreetse isiku patriotismi tõstmiseks oli tal neid aga vaid üks: «Arvan, et teiesuguse noore ilusa naisterahva maale saamiseks on vaja üht hakkajat noormeest ja armastust.»