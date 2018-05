Rõuges peeti energiafilmide festivali

Energiaagentuuri Tartu regiooni eksperdi Antti Roose sõnul on piirinaabrite energiakäitumine üldjoontes sarnane. "Kuid lätlased tarbivad pisut vähem elektrit ja autokütust," rääkis Roose. Samas said seminarist osalejad teada, et eestlased vahetavad lätlastest usinamalt lambipirne leedideks.