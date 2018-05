Meister painutab muuseumis puitu

«See praktiline käsiraamat aitab samm-sammult omandada puidu painutamise tehnikat, olgu siis materjaliks puukoor, lõhestatud laud või õhuke laast. Siin on kasulikku nõu tööriistade ja töövõtete, materjali valiku ja säilitamise kohta,» iseloomustas Kihulane trükisooja raamatut.

Iga teema on raamatus rikkalikult illustreeritud näidetega esemetest, mis valminud raamatu autori käe all või kuuluvad Eesti Rahva Muuseumi kogudesse. Toomas Kalve fotodel on üksikasjalikult jäädvustatud kõik tööetapid valminud esemeni välja.