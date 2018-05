Riigikogulane tunnustas transpordikeskuse otsust

«Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni eelmisel nädalal allkirjastatud määrus andis kohalikele eestvedajatele veelgi rohkem indu juurde. Tänane otsus on vaid selle kinnitus,» sõnas endine Võru linnajuht Ott. Ta lisas, et loodetavasti näevad tasuta bussisõidu kehtestamise vajalikkust ka teised Eesti omavalitsused, sest inimesed vajavad seda.

Oti sõnul on maakonnasisene tasuta ühistransport kohalikele inimestele suurepärane uudis, kuid nüüd on oluline jõuda võimalikult paljude kasutajateni. «Mõistagi jätab nullpilet inimestele kätte lisaraha, mis on Kagu-Eesti palgataset arvestades suur asi. Kuid töö peab jätkuma ning järgmise etapina on vaja üle vaadata maakonna bussiliinid ja neid tihendada, milleks on ka raha ette nähtud.»