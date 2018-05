Video: Valga vald otsib jultunud pakendikonteineri ümbruse prügistajaid

Mainitud tänavanurgal asuvad avalikud konteinerid, mis on mõeldud eelnevalt sorteeritud jäätmetele. Sinisesse käivad paber- ja papp-pakendid ning kollasesse sega-, eelkõige plastpakendid.

Inimesed toovad sinna aga kõikvõimalikku prügi ehitusjäätmetest tuha ja lehtklaasini ning kohati meenutab konteinerite ümbrus prügimäge. Seetõttu tegigi vald üleskutse prügistajate leidmiseks. Teetsmann postitas Facebooki valvekaamera videod, millelt on näha nii päeval kui öösel konteinerite juurde erinevat kola toovaid inimesi. Esialgu neid tuvastatud pole. Mitu korda käib suuremat kodutehnikat toomas üks käruga mees. "Vähemalt kolmel korral, kui toodi külmkappe või kappe, oli toojaks üks ja sama vanem meesterahvas. Oleme saanud vihjeid, kellega võib tegemist olla, aga me ei saa seda kindlalt tõestada, sest video kvaliteet on niivõrd halb. Uurime seda edasi," ütles vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann.