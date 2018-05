Üks parimaid noori politseinikke on ametis Võrus

"Ta teeb oma tööd nii hästi, et talle usaldatakse ka välijuhi asendamine. See on suur tunnustus kolleegile, kellel on tööstaaži alla kolme aasta. Kristo on avatud uutele võimalustele ja väljakutsetele. Sel põhjusel on ta ka politsei regionaalse tugiüksuse liige, mis tähendab, et ta on valmis lisaks töö ajal tehtavale patrullimisele ka igal ajahetkel oma vabast ajast välja tulema, kui olukord seda temalt nõuab,« võib lugeda politsei saadetud iseloomustusest.