Armsad fotod: põdrabeebi tuli sõdurite tegevusi uudistama

"Otsisin metsas privaatset kohta ning äkitselt tuli keegi piiksuma... :) Helistasin ka keskonnaametisse, kust öeldi, et arvatavasti tuleb põdraema välja alles öösel, kui inimtegevus vaikseks jääb. Kartsin, et ehk jäävad vasikale võõrad lõhnad külge, aga räägiti, et see rohkem müüt...," kirjutab Prikko Facebooki-postituses.