Lapsed kogusid 4,1 miljonit teeküünlaümbrist ja 878 000 kasutatud patareid

“Küünlaümbriste jahi” peatoetaja Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu andmetel on viie aasta jooksul kampaanias osalenute arv ligikaudu 50 000 keskkonnateadlikku noort inimest, kelle jaoks jäätmete sortimine ja taaskasutus on loodetavasti saanud elu loomulikuks osaks.

“Selle ajaga on lapsed ja noored kokku kogunud peaaegu 15 miljonit alumiiniumist küünlaümbrist, mis keskkonda sattudes ei laguneks mitte kunagi,” rääkis Suits. “Üks tavapärane alumiiniumist teeküünlaümbris kaalub veidi rohkem kui grammi, kuid kokkuvõttes tähendab see aukartusäratav kogus 20 tonni jäätmeid, millest saab toota näiteks kümneid alumiiniumist autokeresid, sadu mobiilside tugijaamu või koguni mõne lennukitiiva.”

“Patareijahi” peatoetaja mobiilioperaator Diili ärijuhi Ave Vahemetsa hinnangul on kahe aastaga kokku kogutud rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid muutnud meie keskkonda märkimisväärselt puhtamaks. “Patareides leiduvad raskmetallid kogunevad elusorganismidesse ning toiduahelat mööda edasi liikudes ohustavad need kõige rohkem just loomade elu,” selgitas Vahemets.