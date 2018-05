Ministeerium otsustas Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt toetuse tagasi nõuda

Projekti toetamine lõpetatakse, kuna soodustuskelmuses kahtlustatav Lõuna-Eesti Hooldekeskus, mida juhtis enne kahtlustuse saamist Vambola Sipelgas, on ehitustöid hankides andnud ehitusettevõttele Mace Ehitus OÜ ebavõrdse eelise teiste ehitajate ees ning tekitanud konkurentsi kahjustava huvide konflikti. Samuti on Lõuna-Eesti Hooldekeskus eiranud omafinantseeringuga seotud kohustusi.

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-ilt tagasi küsitud ja ära võetud ning projektist vabanenud toetuse summa suunatakse jätkuvalt Võisiku Kodu reorganiseerimiseks. AS Hoolekandeteenused jätkab Võisiku Kodus ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist 240 inimesele ning liigub edasi teenuseüksuse reorganiseerimisega, kaasates vajadusel muid koostööpartnereid.

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise kord ja tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega. Projektide rahastamise taotlusi menetleb ja hindab rahandusministeerium.

Teises taotlusvoorus saavad toetuse 17 projekti kogusummas 15,6 miljonit eurot, et reorganiseerida 154 erihoolekande teenusekohta ning luua 327 uut erihoolekande teenusekohta, millest üle poole on majutusega teenusekohad.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse projekti eesmärk oli rajada Kose, Türi, Antsla, Veriora ja Tähtvere valda kaasaegsed 30-kohalised peremajad 240 ööpäevaringsele erihooldusteenusele jäävale inimesele, aidates reorganiseerida AS-ile Hoolekandeteenused kuuluva Võisiku Kodu 307 teenusekohta 2018. aasta lõpuks. Võisiku Kodu ülejäänud 67 teenusekoha reorganiseerimiseks on toetust saanud AS Hoolekandeteenused.

Kose ja Tähtvere valla hooldekodude põhiprojektide koostamiseks ja platsitööde teostamiseks sõlmis Lõuna-Eesti Hooldekeskus 2017. aasta 30. jaanuaril hankelepingu Mace Ehitus OÜ-ga. Lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud sellega seoses kahtlustuse, et lepingu osapooled on toime pannud soodustuskelmuse, jättes tegelikult tasumata projektis nõutud omafinantseeringu 26% projekti abikõlblikest kuludest.