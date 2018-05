Sünnitusosakonna kaitseinglile pole miski võimatu

Valga haigla sünnitusosakonna säilimise eest võitlejana tuntuks saanud Anastasya Kikkas on mitmekülgselt eeskujulik inimene. Juristiameti kõrvalt on tal käsil õpingud juba teise magistrikraadi saamiseks, samuti on ta hobifotograaf. Naise sõnul nõuavad võimatud asjad elus lihtsalt veidi kauem aega.