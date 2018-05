Teiste seas tegi särava ettekande Võrumaa laulja Mari Kalkun, kes keskendus oma ettekandes kolmele Lõuna-Eesti OMile. Kuigi OM on tuntud eelkõige mantrasilbina, ei rääkinud muusik sugugi mitte sellest. See OM, millest tema kõneles, tuleb võru keelest ja tähendab seda, mis meil juba on. Tegu on kolme tõelise rikkusega.

Esimene Lõuna-Eesti OM on mets – «Mõtsa om!» Mets on osa meie identiteedist, rõhutas Kalkun. Üldsegi on meie loodus laulja sõnul selline rikkus, mille suurust me tihti hinnatagi ei oska. Seevastu paljudes suurlinnades on keskkond mõõtmistulemuste põhjal saavutanud maailmalõpueelse seisundi – eelkõige sudu tõttu.