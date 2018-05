Põlva ja Võru õpilasfirmad pürgivad Eesti parimaks

Kandidaatide seas on kolm õpilasfirmat Võru gümnaasiumist ja kaks Põlva gümnaasiumist.

Võru koolist on finalistide seas tooršokolaadi valmistamise komplekte tootev Chocó La Te, labürindiga puidust tasakaalulaudu valmistav Labüü ja roonelisi ehk ruudu-joonelisi vihikuid pakkuv Roonik.

«Parima õpilasfirma valimine on seekord eriti suurejooneline, sest seda saavad kõik huvilised terve päeva jooksul Eesti Rahva Muuseumisse vaatama tulla või jälgida kõike otseülekande vahendusel. Loomulikult saab kohapealt ka ettevõtete tooteid osta,» märkis võistlust korraldava Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor.

Finaal on küllaltki mänguline. «Noortel tuli eelnevalt valmistada ennast tutvustav video, nad peavad demonstreerima oma lavaesinemist, vestlema žüriiga, näitama oma müügioskusi stendivoorus ning vastama intervjuus keerulistele küsimustele,» lisas Loor.

Parima õpilasfirma tiitliga pärjatu sõidab suvel Eestit esindama Serbias toimuvale Euroopa õpilasfirmade võistlusele. Eelmisel aastal osutuks Euroopa parimaks just Eesti õpilasfirma Festera, mis valmistab ainulaadseid prügikaste, mis toodavad toidujääkidest väärtuslikku huumust. Festera on ka täna ERMis kohal, et oma kogemusi jagada.