Valga valla parimaks valitud ema: täiuslikku peret pole olemas

Vanuse poolest järgmine on 10aastane Cäroly, kes jõuab tegeleda laulmise, kokanduse ja kergejõustikuga. Mõlemad peretütred on öösel ilmale tulnud ning perepojad päevasel ajal end ämmaemanda kätte andnud. Preilidel on suured toetavad vennad: 11 aastane Andry ja kolm aastat vanem Jan Kenory. Mõlemad mürsikud armastavad väga jalgpalli ja Andry jõuab käsipalliski kaasa lüüa.