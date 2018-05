Videointervjuu: Otepää aasta ema Kadri Toomsalu

Kadri Toomsalu sõnul tuli aasta ema tiitel talle üllatusena. „Ma sain esmaspäeval teada, et olen kandidaat, aga ma ei oleks osanud arvata, et mind valitakse,“ rääkis Toomsalu, kes oli tunnustusõhtule võtnud kaasa oma kaks tütart. „Aasta ema olla on väga hea tunne.“

Kadri ja pereisa Brunof on tuttavad juba lapsepõlvest, ühiselt loodud peres kasvab tänaseks 19 last. Paljulapselises peres kasvanud Kadri peres oli 7 ja Brunofi peres 9 last, suur pere on nende jaoks seetõttu loomulik ja iseenesestmõistetav.

„Kui sa vaatad südan ja mõtled süda, siis sa mõtled ema. Kui sa mõtled ema, siis sa mõtled armastust. Kui sa mõtled armastust, siis sa mõtled ema. See on niidiga ühendatud armatuse ring.“ Nii rääkis laupäeval Otepää kultuurikeskuses toimunud tunnustusõhtul Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Tiitli väljaandjate hinnangul on Brunof ja Kadri optimistlikud inimesed, kes ei virise, nende lapsed on töökad, rõõmsameelsed, hoolsad ning tublid õppijad. Suur pere on sõbralik ja kokkuhoidev. Toetajate abiga on perekonnal hubane ja armas kodu Ädu külas.

„See tubli Sangaste pere on meile juba ammustest aegadest teada ja tuntud,“ lisas Tamberg. „Väga kvaliteetne ja lahe perekond.“ 2008. aastal kutsus Eesti president suure pere ema Kadriorgu emadepäeva vastuvõtule.

Otepää vald tunnustab aasta ema aunimetusega ema ja emadust ning naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse üle pereemale, kelle laps või lapsed saavad kodust armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.