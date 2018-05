Valga maadlejad võitsid kolm medalit

Medalile jõudis aga pea kaheksa tundi väldanud võistlusel kolm noormeest. Kirkaima medali said kaela Venno Põrk kehakaalus kuni 40 kg ja Marcus-Evert Uhtjärv kehakaalus +52 kg, Daniil Vahrin tuli teiseks kaalukategoorias -27 kg. Uhtjärv kuulutati ühtlasi turniiri parimaks tehnikamaadlejaks.

Teistest Valga klubi esindajatest said Mario Kutsar, Eldar Golikov ja Arsenij Ševtšenko 5. koha, Markus Kallas 6. koha ja Robin Vares 11. koha.

Saar tõdes, et kuigi suurt medalisaaki seekord ei tulnud, on igast kaotusest on midagi õppida.