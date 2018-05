Galerii ja video: Lüllemäe raamatukogu avas uksed uutes ruumides

Varem asus raamatukogu kolmetoalise korteri ruumides kahekorruselises kortermajas. Nüüd asub see Karula külakeskuse samas majas teeninduskeskuse ja noortekeskusega. Raamatukogu juhataja Triinu Raam ütles, et uues raamatukogus on ruumi üle 200 ruutmeetri, mida on kordades rohkem, kui eelmises kohas. Samuti on seal hulga rohkem valgust. „Abikaasa, kes aitas kolida, ütles, et oli ikka koobas,” naeris Raam.