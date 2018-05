Kanepi vald valiski vapile ja lipule kanepilehe

Põlvamaa Kanepi valla vapil kujutatakse rohelisel kilbil hõbedast, seitsme rootsudega lehekesega, kergelt allapoole laieneva varrega kanepilehte. Vapi värvid on tuletatud taime värvist.

Sümbol on Kanepi piirkonda sümboliseerivana kasutusel olnud juba vähemalt 150 aastat, on kirjas volikogu määruse seletuskirjas. Valla teatel käis Kanepi laulu selts oma asutamise aastal 1869 esimesel üldlaulupeol lipuga, millel kujutatud kanepivihku. Kujutist on varasemalt kasutatud Kanepi keskkooli sümboolikana ja Kanepi Jaani koguduse lipul.