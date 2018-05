«Kokku on käesoleva aasta jooksul sõidetud Elroni rongidega juba 2,5 miljonit korda, võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tehtud ligi 200 000 sõitu enam,» ütles ettevõtte müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Muu hulgas on ka Tartu-Valga liinil sõitjate arv tublisti kasvanud. Aprillis tehti sel liinil 17 000 reisi, mis on aastatagusega võrreldes 28% enam. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg avaldas arvamust, et headele tulemustele kaasa aidanud sõiduplaani tihendamine ja paremad sõiduajad.