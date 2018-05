Põlva kogukond taunib valeväidete esitamist sünnitusosakonna kohta

Avalikule pöördumisele allakirjutanute sõnul ilmestab seda 14. mail Vikerraadios kõlanud tsitaat: «Nõukogusid juhtiv Mart Einasto ütleb, et nemad lähtuvad turvalisusest. Mart Einasto: »Põlvas ongi juhtunud selline olukord, et ainukene oma kohapealne tohter on haigestunud ja ei naase tööle ilmselt enam kunagi. Selles situatsioonis /.../ seda teenust osutama jääda oleks ülimalt kaheldav.«.»

«Edastame, et Põlva haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna juhataja Sirje Kõiv, kellest käis uudises justkui jutt, palus teatada, et kuuldused tema surmast on enneaegsed ega vasta tõele – ta on elus ja tervise juures,» on pöördumises kirjas. «Samuti ei vasta tõele väide, et sünnitusosakonnas töötab vaid üks kohapealne tohter. Elu ja tervise juures on ka teised osakonnas töötavad arstid ning osakonna töös ei ole toimunud mingisuguseid muutusi.»

MTÜ Põlva Kodanik esindajad toovad välja asjaolu, et praegu ei ole enam selge, millised avalikus arutelus välja toodud argumendid tõele vastavad ning millised on konstrueeritud selleks, et avalikkust eksitada.

«Sünnitusosakonna sulgemist põhjendavates artiklites on toodud võrdluseks ainult 2015. ja 2016. aasta andmed, jättes targu mainimata, et 2017. aastal oli Põlva haigla üks vähestest, kus võrreldes eelneva aastaga sündide arv hoopis kasvas,» on kirjas pöördumises. Samuti on nende sõnul välja toomata fakt, et sünnitanutest olid 35 protsenti pärit väljastpoolt Põlva maakonda, sealhulgas Venemaalt.

«Mitte üheski Eesti väikehaiglas ei ole väljastpoolt maakonda saabunud sünnitajate osakaal nii kõrge kui Põlva haiglas. See on selge märk, et Põlvas pakutav sünnitusabi on väga kvaliteetne, turvaline ja hea mainega. Andmetega manipuleerimine jätab avalikkusele kallutatud mulje,» rõhutavad allakirjutanud.

«Põlva haigla ülemarsti Margit Rikka kinnitusel on haiglas ööpäev läbi valves nii kirurg, anestesioloog kui günekoloog. Lastearst ja operatsioonibrigaad on tööajal majas ja väljaspool tööaega koduses valves, transport haiglasse on korraldatud maksimaalselt 30 minuti jooksul. Põlva haiglal ei ole olnud perioodi, kui lastearsti pole valves. Lisaks on ööpäev läbi sünnitusosakonnas tööl spetsialiseerunud lasteõed. Erakorralisteks olukordadeks on olemas piisav verevaru ning kokkulepped vajaduse tekkimisel kiiresti Tartu verekeskusest lisavere transportimiseks.»

Nii haigekassa kui ka Eesti naistearstide selts on kinnitanud, et neil puuduvad etteheited Põlva sünnitusosakonna tööle. Ometi on kvaliteedi küsimus üks kolmest peamisest teemast, mida sulgemisotsuse põhjendamiseks ikka ja jälle esitatakse. Nii jääbki mulje, nagu oleks Põlva haiglas sünnitusabi kvaliteediga probleeme.

«Sünnitusosakonna väidetavat kvaliteeti tagav sünnituste arv on pidevalt muutunud. Oleme avalikus diskussioonis näinud järgmisi numbreid: 300, 400, 500, 365, 350. Naistearstide seltsi arengukavas on kirjas number 400, kuid pole esitatud selgitust või põhjendust, millel see number tugineb ning kuidas ainult sündide arv tagab kvaliteedi ja turvalisuse,» kirjutavad Põlva kogukonna esindajad.