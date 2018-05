Ehitustöödega seoses suletakse Valgas liikluseks osaliselt Võru tänav

Võru tänaval ehitustöid teostav AS Valmap Grupp andis teada, et seoses Võru tänava alus- ja asfalteerimistöödega on alates tänasest (17.05.2018) suletud Valgas Võru tänav alates Võru-Lõuna tänava ristist kuni Võru mnt-Laatsi tänava ristini.