Contra tutvustab omanimelist kama

Kama valmistaja on Urvaste Külade Selts, kelle jaoks Contrakama on juba viies kamatoode. Varasemast on valikus Urvaste kama ning rukki- kaera- ja tatrakama. Kama valmistamine on ajamahukas käsitöö, sest urvastelaste kamaviljad on enne röstimist kupatatud ja ahjus kuivatatud, et see õige maitse paremini esile tuleks. Selts kasutab ainult tunnustatud mahetaludes kasvanud tera- ja kaunvilja ning kõik varasemad kamad kannavad võrumaise päritolu märki „Uma Mekk“.