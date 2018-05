VIDEO: Valga vanalinna maapõu peitis keldrit, kus omal ajal tehti tõrva

Arheloog Peeter Piirits tõi Riia tänava ääres paikneva keldri kohta välja, et tegemist on 19. sajandist pärineva keldriga, kus omal ajal käis tõrva keetmine. Kui tavaliselt tehti võlvid poole tellise paksused, siis uuritavas keldris on need ühe tellise paksused. Hästi on säilinud keldri kalasaba mustriga põrand, millel võib märgata tõrva plekke.