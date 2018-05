Valgamaa mündiaarde leidja saab riigilt ligi 15 000 eurot

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil eraldada valitsuse reservist kokku 20 790 eurot kultuuriväärtusega leiu avastajatele leiuautasu väljamaksmiseks, muinsuskaitseamet on otsustanud määrata leiuautasu 22 leidjale, edastas valitsuse pressiesindaja.

Sellest summast suurem osa ehk 14 830 eurot on ette nähtud Valgamaalt välja tulnud niinimetatud Pugritsa III mündiaare leidjale. Aare avastati kahe aasta eest ning see koosneb 5007 mündist.

Muinsuskaitseameti käesoleva aasta eelarves on leiuautasude maksmiseks ette nähtud 3500 eurot, millest on praeguseks välja maksnud 3160 eurot ning planeeritud on veel välja maksta 340 eurot.