Viimase aasta jooksul on õiguskantsleri poole pöördunud üle 20 inimese, kes jäänud toetuseta. Põhjus on sageli olnud ebatäpsetes aadressiandmetes. Võib pidada tõenäoliseks, et samal põhjusel toetuseta jäänute arv on oluliselt suurem.