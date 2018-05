Musikaalne näitleja Adeele Sepp ütles, et Tõrvas on tal salakohti, kus võimalik saada üks nostalgialaks teise järel.

Näitleja Adeele Sepp teatas äsja beebiootusest ja lisaks on tal ette näidata kolm meediaprojekti. Täna annab bänd Adeele välja esiksingli ning suvepealinnaks soovib näitleja nimetada hoopis Tõrvat.

Millised on teie lähiaja plaanid?

Film, seriaal ja muusikaprojekt, aga see ei ole tähtsuse järjekord. See on lihtsalt ajaline.