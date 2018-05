Tuhat inimest istutab täna juubelimetsa

Juubeliaasta ja ka kultuuripärandi aasta on hea aeg metsa lugude rääkimiseks ja metsade lugude märkamiseks. Kuidas kasvav mets alguse sai? Milliseid märke leiab inimese tegutsemisest? Milleks varutud puitu kasutati? Milline saab siinne mets olema saja aasta pärast? Need on vaid mõned lood, millest istutamise kõrval metsaistutuspäevadel juttu tehakse.

Eesti on maailma üks metsarikkamaid riike, metsaga on kaetud pool meie maismaast. RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on 47% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.