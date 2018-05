Ligi 1300 inimest on ööpäevaga teavitanud soovist saada garantiikorras ID-kaart

„Oleme praeguseks kätte saanud üle 1300 inimese teavitused selle kohta, mis teenindusest nad soovivad saada garantiikorras väljastatavat ID-kaarti. Samas on aga palju neid inimesi, kelle eesti.ee e-post pole edasi suunatud ja kes PPA teavitust kätte ei ole saanud. Nendele inimestele saadame korduvteavituse isiklikule e-postile,“ ütles PPA dokumendiekspert Kaija Kirch. Juhul kui korduvteavituse saab inimene, kes on oma soovist juba teavitanud, siis kirjale vastama ei pea.

Kui inimene ei ole e-kirja kätte saanud, kuid tema dokument on väljastatud enne 2014. aasta oktoobrit ja seda on uuendatud Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, siis saab veebilehel https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check asuva rakenduse kaudu kontrollida, mida dokumendiga tegema peab. Samuti on võimalik nõu küsida politsei infotelefoni 612 3000 kaudu.