Parim noorte äriidee on määrata auto tehniline rike heli järgi

Tiim CarZam idee on luua seade, mis käib auto mootori külge ning mis saab auto heli järgi aru, kui midagi on valesti. Žüriisse kuulusid TÜ arendusprorektor Erik Puura, Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist Siim Espenberg ja GoWorkaBiti kaasasutaja Kei Karlsson.

Nende hinnangul oli tänavune tase kõrge, sest žürii ette toodi palju teaduspõhiseid ja hästi läbimõeldud ideid. Samas ütles Kei Karlsson, et kohati on keeruline tiime hinnata, sest nende arengujärgud on väga erinevas staadiumis. Lisaks kiitis Kei fakti, et palju oli äriidee esitlejate hulgas just arendajaid tavapäraste müügiinimeste asemel.