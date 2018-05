Põllumajandusamet kutsub taimekaitsetöödel ohutusnõudeid järgima

Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus, teatas põllumajandusameti pressiesindaja reedel BNS-ile.

Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda. Põllumehel tuleb vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendi kasutamist teavitada kõiki mesinikke, kes on endast teada andnud ja kelle mesitarud asuvad kahe kilomeetri raadiuses pritsitavatest põldudest.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Järgima peab kõiki kasutusjuhendi nõudeid, sealhulgas ka veekaitsevööndile kehtestatud piiranguid.

Pritsimistöid ei tohi teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 meetrit sekundis ja õhutemperatuur kõrgem kui 25 kraadi, arvestada tuleb ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.