Nii mõnigi esmakordselt Valka koduloomuuseumisse sattunud laps arvas, et see on vahvam kui Valga muuseum. Samas näisid Läti elanikud vastupidi arvavat: igatahes näis neid olevat Eesti poolel tublisti enam kui eestimaalasi Läti muuseumis.