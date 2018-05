Muuseumi juhataja Aimi Hollo ütles, et kella poole üheksase seisuga õhtul oli läbi astunud ligikaudu 50 külastajat. Seda on tavapärasest umbes poole vähem. Hollo pakkus, et põhjuseks on samal ajal Kubija laululaval toimunud Võrumaa tantsupidu.