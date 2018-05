Intsikurmus astub publiku ette ligi 3000 tantsijat

Kagu-Eesti peo puhul on tegemist kummardusega kodukohale ja rahvatantsule. Peo lavastaja ja idee autor Andre Laine on ise Põlvamaalt Kanepist pärit koreograaf ja Meie Stuudio tantsukooli juht. Tema rahvatantsuarmastus on saanud alguse Kagu Kabujalakõsõ tantsurühmast. Kodukoha patrioodina soovib ta näidata, kui mitmekesine, rikkalikke võimalusi pakkuv ja elamusterohke on elu Kagu-Eesti väikelinnades ja alevikes.