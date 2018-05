Isade Foorum otsib aktiivseid suurperede isasid

Algatusgrupp alustas Isade Foorumi kokkupanekut tänavu jaanuaris. «Idee tekkis meil algatusgrupi inimestega eri seltskondades arutledes, miks on asjad sedasi, et nii-öelda tavaline pere on isa, ema ja üks-kaks last,» ütles üks eestvedajatest, Setomaa vallas Laossina külas elav Igor Taro. «Isegi perepiletid on paljudes ettevõtetes sätitud kahe täiskasvanu ja kuni kahe lapse jaoks. Miks mitte kolm-neli või enam last?»

Kõigil algatusgrupis olijatel on vähemalt neli last. Neid isasid on ühendanud arusaamine, et põhiseaduse preambulis sätestatud Eesti riigi peaeesmärk – Eesti riigi ja rahva edasikestmine – on võimalik tagada niisuguses olukorras, kus sünnib rohkem lapsi, rääkis Taro. «Ilmselgelt ei saa kedagi sunniga sünnitama panna. Meie eesmärk on leida Eestis need sotsiaalmajanduslikud tõkked, mis takistavad eestlastel saada niipalju lapsi, kui nad tegelikult soovivad.»