Lõuna-Eesti Haigla loodab valitsuse tuge sünnitusosakonna remontimiseks

Täna toimusid Tartus kõigi kolme Kagu-Eesti haigla nõukogude koosolekud, kus otsustati taotleda Valga Haigla sünnitusosakonna tänase kahjumi katmiseks 100 000 eurot ning Põlva Haiglale ja Lõuna-Eesti Haiglale mõlemale 200 000 eurot. Nõukogu taotleb Valga Haiglale väiksemat toetust, sest sealne sünnitusosakond suletakse ja 100 000 eurot katab tänavu juba tekkinud kahjumit. Põlva Haiglas jätkuvad sünnitused valitsuse rahaeraldise korral järgmise aasta lõpuni ja Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonna sulgemine pole päevakorras olnud. Kõigi kolme Kagu-Eesti haigla nõukogu esimees Mart Einasto ütles, et kavas on küsida riigilt ka tulevaks aastaks 200 000 eurot Lõuna-Eesti Haigla kirurgia- ja sünnitusosakonna toetuseks. „Meil on hea meel, et peaminister Jüri Ratas ja maaeluminister Tarmo Tamm on näidanud üles initsiatiivi leidmaks võimalusi Kagu-Eesti sünnitusosakondade toetamiseks,“ rääkis Einasto. Einasto kinnitusel pole Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonna sulgemine kordagi kõne all olnud, aga ka see töötab praegu kahjumiga. „Kindlustunnet Võru kahjumi katmiseks järgmisel aastal veel pole, samas ei ole kavas sulgeda ka sealset sünnitusosakonda, vaid me soovime seda riigi toel tugevdada. Loodame, et valitsus paneb haigla jaoks 200 000 eurot ka järgmise aasta eelarvesse.“ Haiglale taotletav summa kulub kirurgia- ja sünnitusosakonna renoveerimisele. Lõuna-Eesti Haigla ravijuht Agnes Aart ütles, et osakonna palatid vajavad nüüdisajastamist. „Tahame iseäranis panustada sünnitusjärgsete palatite renoveerimisse,“ lausus ta. „Remonti tehti selles osakonnas viimati 19 aastat tagasi. Meil on vaja ka veidi aparatuuri uuendada – nii näiteks tuleks hankida uuem loote jälgimise monitor.“ Aarti kinnitusel kuluks valitsuse tugi marjaks ära, sest nii saab tugevdada sünnitusosakonna jätkusuutlikkust ja osutada emadele privaatsemat teenust. „Loodame, et uuenduste tulemusena suureneb ka meil sünnituste hulk ja siia hakkavad tulema sünnitama ka Valgamaa ja Põlvamaa naised. Valmistume suurema hulga sünnitajate vastuvõtuks!“