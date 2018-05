Valga spordiklubi kasvandik maadles end hõbedale

Tartu Ülikooli akadeemilist spordiklubi esindav kreeka-rooma maadleja Saar on Valga spordiklubi kasvandik, kes õpib ja treenib Tartus.

Oti isa, Valga maadluselu üks eestvedaja Evo Saar nentis, et tegu on väärtusliku tulemusega. Seda hoolimata sellest, et kogu Põhjamaade paremikku kohal ei olnud.