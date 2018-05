Mees sõitis Võrumaal vastu puud

Politsei selgitas välja, et turvavarustust kasutati nõuetekohaselt ning ilmselt olid juhi vigastused seetõttu ka mõnevõrra väiksemad.

Politsei toonitab, et autorooli tohib istuda üksnes puhanuna, sest unisuse käes vaevlev juht on liikluses endale ja teistele sisuliselt sama ohtlik kui joobes roolikeeraja. Tema tähelepanuvõime ja reaktsioonikiirus ei ole piisav, et võimalikke ohtusid vältida ning turvaliselt ühest sihtpunktist teise jõuda.