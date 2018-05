Osaühingule Kroonikeskus kuuluva Kagukeskuse juht Urmas Sardis kinnitas, et juurde­ehituse plaan on kindel ja esimese korruse täitmiseks on kaupmehed leitud. Kui hoone jääb ühekorruseliseks, võtab see enda alla ligi 5000 ruutmeetrit kaubanduspinda, kahekorruselise hoone puhul poole rohkem.