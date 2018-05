Fotod: Päästjad harjutasid Valga lähistel metsatulekahju kustutamist

Päästeameti Valgamaa päästepiirkonna juhataja Alar Roop ütles, et tegu oli päästeameti maakonna õppusega, mida peeti Kaitseliidu Metsniku lasketiiru alal. Õppusel mängiti läbi metsatulekahjule reageerimine.

"Hindajad olid igati tegevustega rahul. Õppuse eesmärgid said ilusti täidetud. Kuna metsas on väga raske reaalset elu imiteerida, oli eesmärk, et harjutame koostööd. Lisaks koostöö naabritega Lätist, Kaitseliidu ja keskkonnainspektsiooniga," lausus Roop.