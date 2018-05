Lõuna-Eesti Hooldekeskus kaebas rahandusministeeriumi kohtusse

Lõuna-Eesti Hooldekeskus sai algselt Jõgevamaal asuva Võisiku Kodu 240 elanikule uute ja tänapäevaste kodude ehitamiseks toetust üle kuue miljoni euro. Osad uued peremajad pidid kerkima ka Räpina ja Antsla valda. Siis aga sai prokuratuurilt kelmusekahtlustuse asutuse endine juht Vambola Sipelgas ning järgnenud uurimise käigus jõudis ministeerium seisukohale, et küsib Euroopa Regionaalarengu Fondist saabuva toetuse tagasi.

Oma otsuses tugines rahandusministeerium novembris algatatud kriminaalasjas kogutud materjalidele.

Hooldekeskuse juhi Ülo Tuliku hinnangul on rahandusministeeriumi ametnikud võtnud endale Eestis kohtu rolli ning mõistavad ettevõtteid süüdi esialgsete uurimismaterjalide põhjal. “Rahandusministeerium jõudis mingil moel järelduseni, et kui politsei esitab kahtlustuse, siis on kahtlustatav kohe ka süüdi. Rahandusministeerium on enda otsuses märkinud selgelt, et tuginetakse kriminaalasja materjalidele, midagi muud uurida ei ole vaja. Nii peab riigilt toetuse saanud isik tagasi maksma toetuse vaatamata sellele, et on võimalik, et tema suhtes esitatud kahtlustusest loobutakse või ta õigeks mõistetakse,” lausus Tulik pressiteates.

“Kõige suuremad kannatajad kogu selle naeruväärse süüdistuse juures on sealjuures Võisiku Kodu praegused 240 elanikku, kes lootsid sel aastal jõulusid juba uutes mugavates kodudes pidada. Kui meie süüdistamine riigi poolt jätkub veel pikalt, siis venib uute hooldekodude valmimine mitu aastat,” lisas Tulik.

Samuti võib rahandusminiseeriumi tegevus viia välja selleni, et riik kaotab Võisiku projekti peatamisega ligi 5 miljonit eurot, võib-olla rokemgi. “Rahandusministeeriumi ametnikud peaksid ju oskama riigi raha lugeda. Juhul, kui Võisiku Kodu projekti hakkab ellu viima keegi teine kui Lõuna-Eesti Hooldekeskus, näiteks riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused, siis muutub projekt meie hinnangul riigi jaoks vähemalt 4-5 miljonit eurot kallimaks. Meie oleksime pidanud projekti panustama omafinatseeringuna 2,25 miljonit eurot erakapitali, AS Hoolekandeteenused seda tegema ei pea. Ehitushinnad on viimase pooleteise aastaga ligi 20% tõusnud ja tõusevad lähiaastatel veelgi, sealt lisandub veel 2--3 miljonit täiendavat kulu. Uute kodude jaoks kruntide leidmine ning vajalike planeeringute ja lubade saamine võtab samuti omajagu aega ja raha. Need täiendavad kulud maksame me maksumaksjana kõik koos kinni,” selgitas Tulik.

“Lisaks tasub rahandusministeeriumi ametnikel väga tõsiselt arvestada võimalusega, et kui kunagi tuleb kriminaalasjas lõplik kohtuotsus meie kasuks, siis kindlasti nõuame me riigilt kogu tekitatud kahju tagasi,” täiendas Tulik.

Lõuna-Eesti Hooldekeskus taotleb kohtult ka esmase õiguskaitse korras rahandusminiseeriumi otsuse peatamist, kuni alanud kohtuvaidlus on jõudnud sisulise tulemuseni.

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS esitas eelmisel aastal rakendusüksusele taotluse projekti „Võisiku kodu reorganiseerimine (Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS)“ rahastamiseks Euroopa Liidu struktuuritoetusest. Rahandusministeeriumi otsusega tunnistati taotlus kogumahus 8,7 miljonit eurot 12.05.17 vastavaks ja rahuldati.